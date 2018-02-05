Калининградские таможенники задержали крупную партию анаболиков

КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. Калининградские таможенники задержали в поезде Москва — Калининград у гражданина РФ крупную партию сильнодействующих веществ — анаболических стероидов, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков установили, что житель Калининградской области организовал канал поставок сильнодействующих препаратов на территорию региона и в ближайшее время собирается ввезти в Калининград из Белоруссии партию сильнодействующих веществ (анаболических стероидов), свободный оборот которых запрещен на территории РФ.

"Гражданин был выявлен в поезде сообщением "Москва — Калининград". В ходе проведенного досмотра личных вещей (дорожная сумка, рюкзак и полиэтиленовый пакет) были обнаружены сокрытые от таможенного контроля различные емкости, ампулы, блистеры с таблетками. В общей сложности у гражданина было обнаружено: 41 флакон различных емкостей, 70 ампул, 30 капсул и 2067 таблеток в блистерах и флаконе", — говорится в сообщении.

Пассажир объяснил, что все вещества предназначались для личного употребления. При этом, по оценкам специалистов, изъятая партия из-за ее объема не могла предназначаться для употребления одним человеком. Препараты были изъяты и направлены на экспертизу, которая установила, что они являются сильнодействующими веществами (анаболическими стероидами).

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ в крупном размере (часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ). Максимальное наказание по этой статье – до 7 лет лишения свободы.