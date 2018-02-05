Под Пензой около 21 тысячи человек остались без света из-за непогоды

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости. Около 21 тысячи человек в понедельник остались без энергоснабжения в Пензенской области в результате непогоды, сообщила пресс-служба ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети").

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что около 13,2 тысячи человек в понедельник остались без света в Пензенской области, где происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях "МРСК Волги" из-за снега и сильного ветра.

"Пензаэнерго" (филиал "МРСК Волги") приступил к восстановительным работам в обесточенных населенных пунктах Кузнецкого района, где в результате неблагоприятных погодных условий произошел ряд технологических нарушений в работе энергооборудования… Количество обесточенных населенных пунктов – 49, с населением 21 тысяча человек", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что по состоянию на 06.30 мск понедельника, были отключены 23 воздушных линии, а также 319 трансформаторных подстанций. "Причины повреждения линий – налипание мокрого снега на провода, обледенение проводов, ледяной дождь, порывы ветра – свыше 20 метров в секунду", — отмечается в сообщении.

Энергетики направили в зону аварии дополнительные бригады из других районов области, а также привлекли к работам по восстановлению электроснабжения пять бригад сторонних организаций — ООО "КЭСК", ООО "Электросервис", ООО "Сетевая компания". "Для обеспечения электроснабжения отключенных потребителей в Кузнецкий район направлены все имеющиеся в филиале "Пензаэнерго" резервные источники электроснабжения мощностью 30 кВт и более", — говорится в сообщении.