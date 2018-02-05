На дорогах в центральной России из снежного плена освободили 780 человек

Сугробы у проезжей части в Москве

Сугробы у проезжей части в Москве

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Спасатели за минувшие сутки вытащили из снежных заносов в центральной части России более 230 автомобилей, в которых находилось более 780 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В течение минувших суток из снежных заносов было эвакуировано более 230 единиц автомобильной техники, в которых находились свыше 780 человек", — информирует спасательное ведомство.

Как уточнили в МЧС, для борьбы с заторами на дорогах усилено патрулирование, дежурят 250 совместных оперативных групп и экипажей ГИБДД, около 370 тягачей дорожных служб готовы к действиям в случае необходимости.

В расчистке дорог участвует около 69 тысяч человек и 27 тысяч единиц снегоуборочной техники, в том числе аэромобильные группировки Ногинского и Тульского спасательных центров, центра "Лидер", а также курсанты вузов МЧС России. Развернуты 33 подвижных и более 1,7 тысячи стационарных пунктов, в которых автомобилисты могут получить помощь.

Для координации деятельности всех оперативных служб проведены заседания рабочей группы правительственной комиссии с участием представителей федеральных органов исполнительной власти РФ.