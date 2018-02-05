Под Саратовом автобус в условиях непогоды съехал в кювет

САРАТОВ, 5 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Рейсовый автобус в понедельник на трассе в Саратовской области из-за непогоды съехал в кювет, пострадавших нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ГИБДД Екатерина Конопелько.

ДТП произошло в понедельник около 8.30 по местному времени (7.30 мск) на 326 километре трассы Самара — Волгоград у села Подлесное Марксовского района Саратовской области.

"По предварительным данным, водитель, управляя автобусом, двигавшимся по маршруту Балаково — Саратов, не учел безопасной скорости движения и съехал в правый кювет по ходу движения. В автобусе находилось семь пассажиров, никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.

По данным регионального главка МЧС, в Саратовской области в понедельник наблюдается сильный мокрый снег с порывами ветра до 20 метров в секунду, местами туман с ухудшением видимости не более 500 метров и гололед.