Челябинский минздрав проверит смерть пациентки в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проведет проверку по факту смерти пациентки в местной больнице из-за якобы не оказанной вовремя медицинской помощи, сообщает минздрав региона.

Как ранее писала местная интернет-газета Znak.com, почетная жительница Увельского района Екатерина Пищальникова, заболевшая 1 января, скончалась 4 января в больнице Пласта. По словам родственников, ее в тяжелом состоянии перевозили из одной больницы в другую из-за якобы отсутствия в больнице Увельского района аппарата УЗИ, но оказать помощь не смогли, уточняет издание.

"По данной ситуации в минздрав Челябинской области поступило обращение. Исходя из фактов, изложенных в документе, будет проведена проверка", — говорится в сообщении.

Минздрав региона уточняет, что в Увельской больнице есть возможность проведения УЗИ экстренным пациентам. Также в случае экстренного обращения в больницу медперсонал самостоятельно принимает решение о дальнейшей госпитализации или маршрутизации пациента в другие медицинские учреждения, добавляется в сообщении.

Кроме того, при плановом лечении в течение 14 дней с момента обращения, согласно территориальной программе государственных гарантий, пациента должны перевезти в медицинскую организацию, которая сможет оказать необходимую медицинскую помощь. В случае нарушения сроков маршрутизации родственникам пациентов рекомендуется обратиться в страховую компанию, отметили в ведомстве.