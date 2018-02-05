В Ленинградской области потушили пожар на заводе теплоизоляции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Пожарные в Тосненском районе Ленинградской области в понедельник утром ликвидировали открытое горение на заводе корпорации "Технониколь" на площади 1500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.
"В 9.50 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На место направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. На месте работают 40 спасателей, задействовано 17 единиц техники.
"Технониколь" является одним из крупнейших международных производителей строительных материалов. Компания основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым, владеет 52 производственными площадками в семи странах.