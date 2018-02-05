В Ленинградской области потушили пожар на заводе теплоизоляции

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в деревне Аннолово на заводе ТехноНиколь. 5 февраля 2018

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в деревне Аннолово на заводе ТехноНиколь. 5 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Пожарные в Тосненском районе Ленинградской области в понедельник утром ликвидировали открытое горение на заводе корпорации "Технониколь" на площади 1500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в цеху "Технониколя" в деревне Аннолово поступило в 8.03 мск.

"В 9.50 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На место направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. На месте работают 40 спасателей, задействовано 17 единиц техники.

"Технониколь" является одним из крупнейших международных производителей строительных материалов. Компания основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым, владеет 52 производственными площадками в семи странах.