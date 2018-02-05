В Петербурге вооруженный мужчина ограбил интим-магазин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Мужчина ворвался в магазин интим-товаров в Петербурге, выстрелил в стену и, угрожая пистолетом, забрал выручку в 4,5 тысячи рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Минувшим вечером неизвестный злоумышленник вошел в магазин интим-товаров на Алтайской улице и, угрожая пистолетом продавцу, похитил выручку", — говорится в сообщении.

По данным МВД, нападавший был в медицинской маске, он выстрелил в стену, как только вошел в магазин. Затем мужчина, угрожая пистолетом, похитил из кассы 4,5 тысячи рублей и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой), максимальная санкция – 8 лет лишения свободы. Личность нападавшего устанавливается.