Рядом с жилым домом в Оренбургской области взорвался газовый баллон

УФА, 5 фев — РИА Новости. Газовый баллон взорвался в понедельник рядом с жилым домом в городе Гай Оренбургской области: пострадавших и угрозы конструкции здания нет, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 10.50 по местному времени в городе Гай на улице Советская.

"Поступило сообщение о хлопке газового баллона. Погибших и пострадавших нет. К месту происшествия привлечено 22 человека и девять единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.

"Известно, что инцидент произошел при проведении ремонтных работ в одной из квартир жилого дома. Газовый баллон находился на улице в непосредственной близости к зданию. Повредились несколько окон и дверей от хлопка", — заявил РИА Новости представитель регионального МЧС.