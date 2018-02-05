Жильцов дома в Оренбуржье, где взорвался газовый баллон, эвакуировали

УФА, 5 фев — РИА Новости. Жильцы дома в оренбургском городе Гай, где произошел хлопок газового баллона, эвакуированы, инцидент произошел, когда коммунальщики ремонтировали дом, сообщает Следственное управление СК РФ по Оренбургской области.

Ранее МЧС сообщало, что возле жилого дома на улице Советская в городе Гай взорвался газовый баллон. По данным спасателей, пострадавших в инциденте нет, повреждены окна и двери дома.

Следователи начали доследственную проверку по происшествию.

"Следователи проводят осмотр места, устанавливают свидетелей. Жильцы дома эвакуированы. По предварительным данным, сотрудники местного ЖЭУ проводили ремонтные работы в доме, когда произошел хлопок", — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что будет дана оценка порядку проведения работ обслуживающей организацией.