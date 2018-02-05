В Ленобласти загорелся завод по производству стройматериалов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Завод корпорации "Технониколь" загорелся в понедельник в Тосненском районе Ленинградской области, горит 1,5 тысячи квадратных метров, распространение огня удалось остановить, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар на кровле одноэтажного склада завода "Технониколь" в населенном пункте Аннолово локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место направлена мобильная лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе.

"Технониколь" является одним из крупнейших международных производителей строительных материалов. Компания основана в 1992 году Сергеем Колесниковым и Игорем Рыбаковым, имеет 52 производственные площадки в семи странах.