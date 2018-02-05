В Подмосковье девочка получила травму после падения на нее ветки дерева

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Девочка в Московской области получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа после падения на нее шестиметровой ветки дерева, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК России.

По данным следствия, 4 февраля вечером девочка находилась возле дерева, растущего во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Егорьевске. На нее упала ветка дерева длиной шесть метров. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "халатность", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное происшествие свидетельствует о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами, на которых возложено обслуживание и содержание придомовых деревьев.