Челябинский крематорий загрязнял воздух вредными веществами

ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в работе крематория в Челябинской области: он незаконно выбрасывал в воздух вредные вещества, владелец крематория привлечен к административной ответственности, сообщает надзорное ведомство региона.

Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности фирмы "Долг", владеющей крематорием.

"Установлено, что указанное предприятие осуществляет эксплуатацию крематория в Магнитогорске, в результате которой в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества. … Разрешение на выброс загрязняющих веществ в воздух у ООО отсутствуют", — говорится в сообщении.

По постановлению прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), уточняется в сообщении.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании деятельности фирмы "Долг" незаконной, требуя от компании устранить нарушения закона в шестимесячный срок, добавляется в сообщении.

Рассмотрение гражданского дела находится на контроле прокурора.