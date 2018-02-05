В Кузбассе будут судить пауэрлифтера за покупку сильнодействующих веществ

КЕМЕРОВО, 5 фев — РИА Новости. Чемпиона Сибири по пауэрлифтингу будут судить в Кемеровской области за контрабанду из Белоруссии препаратов с сильнодействующими веществами, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По версии следствия, житель Междуреченска, являясь чемпионом Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу, произвел у неустановленного лица в Республике Беларусь заказ препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Впоследствии спортсмен был задержан сотрудниками Кемеровской таможни при получении посылки с указанными препаратами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вину в преступлении спортсмен признал и обвиняется по статье "незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ".

Уголовное дело направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.