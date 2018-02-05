Синоптик допустил, что капитан пропавшего судна "Восток" не получил прогноз

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай заявил, что капитан пропавшего в Японском море судна "Восток" мог не получить прогноз и штормовое предупреждение об обледенении, сообщается на сайте ведомства.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находилось 20 человек. Как информирует спасцентр, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".

"Вероятность неполучения капитанами судов штормовых предупреждений и прогнозов опасных для мореплавания гидрометеорологических явлений очень высока по причине прекращения существования систем НАВТЕКС и МЕТАРИА, которые многие годы служили морякам верой и правдой", — сказал Кубай, отвечая на вопрос, мог ли капитан "Востока" по каким-либо причинам не получить ни прогноз, ни штормовое предупреждение в море и выйти в рейс "вслепую".

По словам синоптика, система НАВТЕКС обеспечивала непрерывное оповещение судов в прибрежной зоне, а система МЕТАРИА – в открытом море.

"Специальные приёмники, которыми оснащались все суда, всегда были настроены на заданную частоту, и вероятность неполучения "шторма" была исключена. По предварительным сведениям, в настоящее время Росморпорт занимается вопросом реанимирования работы этих систем в Дальневосточном регионе", — добавил Кубай.

Ранее Росрыболовство сообщало, что после ЧП с "Востоком" комиссия проверит соблюдение экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения.