В Брянской области полностью восстановили энергоснабжение

ВОРОНЕЖ, 5 фев — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей Брянской области, говорится в сообщении управления МЧС региона.

По данным министерства, 4 февраля из-за сильного мокрого снега в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской областях происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

В частности, по данным на 14.00 мск, в Московской области отключения затронули около 32,3 тысячи человек, во Владимирской — 8,3 тысячи человек, в Калужской — 7 тысяч человек, Тульской — 15,6 тысячи человек, Смоленской — 3,5 тысячи человек и в Брянской — 4,7 тысячи человек.

"В 23.00 (мск) 4 февраля все абоненты подключены по штатной схеме", — говорится в сообщении.

В ликвидации аварии было задействовано 483 человека и 162 единицы техники.