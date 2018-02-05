Житель Хабаровска обманом обналичил в банках почти миллиард рублей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Полицейские в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

"Установлено, что 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе "Банк-Клиент" и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы… В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 900 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в платежных документах злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал. Также подозреваемый незаконно через подставное лицо создал и официально зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц общество с ограниченной ответственностью.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и частью первой статьи 173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица". Максимальная санкция за совершение данных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.