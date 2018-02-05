В хабаровской гимназии нет новых случаев заболевания кишечной инфекцией

ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. Новых случаев заболевания кишечной инфекцией в третьей гимназии в Хабаровске не зарегистрировано, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Ранее сообщалось, что с 26 января в гимназии регистрируются заболевания кишечной инфекцией, всего заболели свыше 100 человек. Возбудителем заболевания стал норовирус, а причиной — нарушения технологии приготовления и хранения салата. СК возбудил уголовное дело.

Гимназия была закрыта на дезинфекцию. Также была приостановлена работа организовывавшей школьное питание компании "Контакт". В отношении руководства гимназии и "Контакта" возбуждены административные дела.

"Новых случаев заболеваемости в гимназии не зарегистрировано. По уточненным данным, инфекция подтверждена у 114 заболевших. Сейчас проводятся проверки, в том числе по готовности гимназии к возобновлению учебного процесса", — сказала Зайцева.

По информации управления, по решению Центрального районного суда Хабаровска работа ЗАО "Контакт" приостановлена на 80 суток.