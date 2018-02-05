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Происшествия

Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла из-за бракованной украинской детали

05:3905.02.2018
(обновлено: 07:09 05.02.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкСбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Архивное фотоСбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Авария на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье в августе 2017 года произошла из-за того, что ось шарнирной опоры сегментного затвора была изготовлена с нарушением технологии, к такому выводу пришла комиссия по расследованию ЧП, сообщает "Русгидро".

Нижне-Бурейская ГЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Начало ремонтных работ Нижне-Бурейской ГЭС запланировано на 5-6 октября

По данным Нижне-Бурейской ГЭС, 24 августа 2017 года при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины гидроэлектростанции был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Обошлось без пострадавших, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не обнаружили. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

"Повреждение затвора пролета №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа 2017 года произошло из-за разрушения оси шарнирной опоры сегментного затвора… Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертизой также выявлено низкое качество стали аварийной оси, ее высокая загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления", — говорится в сообщении.

Бишкек. Архивное фото
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Затвор и оси затвора были изготовлены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генеральным подрядчиком строительства АО "Трест Гидромонтаж". В 2015 году затвор смонтировали на Нижне-Бурейской ГЭС. Нарушений в действиях персонала строящейся ГЭС при маневрировании затвором не выявили.

Генподрядчику поручено изготовить новый затвор пролета №1, заменить все оси шарнирных опор либо шарнирные опоры целиком остальных четырех затворов водосливной плотины Нижнебурейской ГЭС. Все новые оси затворов сделают в России с соблюдением технологии.

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Происшествия
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
yungaqw
Что ещё раз доказывает,что в России всё можно выпускать самим.а не покупать у неизвестно у кого.
06:52
05.02.2018
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Блудова Татьяна
Уже накосячено - как можно иметь отношения с таким "партнером"? Взыскать за ущерб, расторгнуть договор и найти альтернативу дома.
06:20
05.02.2018
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