Авария на Нижне-Бурейской ГЭС произошла из-за бракованной украинской детали

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Авария на Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье в августе 2017 года произошла из-за того, что ось шарнирной опоры сегментного затвора была изготовлена с нарушением технологии, к такому выводу пришла комиссия по расследованию ЧП, сообщает "Русгидро".

По данным Нижне-Бурейской ГЭС, 24 августа 2017 года при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины гидроэлектростанции был поврежден затвор и подтоплена пристанционная площадка. Обошлось без пострадавших, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило. При лабораторных обследованиях второго, третьего, четвертого затворов Нижне-Бурейской ГЭС дефектов не обнаружили. С 30 августа первый, второй и третий гидроагрегаты станции включили в сеть.

"Повреждение затвора пролета №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа 2017 года произошло из-за разрушения оси шарнирной опоры сегментного затвора… Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертизой также выявлено низкое качество стали аварийной оси, ее высокая загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления", — говорится в сообщении.

Затвор и оси затвора были изготовлены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генеральным подрядчиком строительства АО "Трест Гидромонтаж". В 2015 году затвор смонтировали на Нижне-Бурейской ГЭС. Нарушений в действиях персонала строящейся ГЭС при маневрировании затвором не выявили.

Генподрядчику поручено изготовить новый затвор пролета №1, заменить все оси шарнирных опор либо шарнирные опоры целиком остальных четырех затворов водосливной плотины Нижнебурейской ГЭС. Все новые оси затворов сделают в России с соблюдением технологии.