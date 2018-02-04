На перегоне Реутов-Балашиха восстановили движение после падения дерева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Движение электропоездов на перегоне Реутов-Балашиха восстановлено после падения дерева на пути, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).
"Железнодорожники убрали упавшую массивную сосну на пути на участке Реутово – Балашиха, обследовали инфраструктуру и, убедившись в безопасности, возобновили движение поездов на этой ветке Горьковского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время движение поездов на направления МЖД осуществляется в штатном режиме.
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