Пассажиры рейса Air Arabia на четыре часа "застряли" в самолете во Внуково

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около 150 человек, в основном граждан России, оказались более чем на 3,5 часа запертыми в самолете авиакомпании Air Arabia, совершавшем рейс из аэропорта Шарджи в ОАЭ в московский порт Домодедово, но из-за погодных условий севшем во Внуково, передает корреспондент РИА Новости.

По словам командира корабля, который отказался представиться, назвав лишь имя Артур, он был вынужден посадить воздушное судно в другом аэропорту из-за погодных условий. При этом он отметил, что представитель авиакомпании после консультации с ним принял решение о запрете выпускать пассажиров, намерении дозаправить борт и направить его в Домодедово.

Затем семья из трех человек покинула самолет, по их словам, из-за состояния здоровья малолетней девочки, однако из "рукава" их не выпустили. Остальным пассажирам на землю спускаться запретили.

Командир корабля заявил при этом, что после данного инцидента по соображениям безопасности было решено высадить всех желающих, остальных отправить в Домодедово, выгрузить багаж во Внуково, который, однако, в другой аэропорт перевезен не будет из-за "отсутствия ресурсов".

Сотрудник аэропорта Станислав Бондарь при этом отметил, что запрос на автобусы, которые должны доставить пассажиров в здание аэропорта, были заказаны некоторое время назад, но когда они прибудут — неизвестно.

Комментарием администрации аэропорта Внуково и представителя авиакомпании РИА Новости пока не располагает.