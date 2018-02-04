В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу на Малой Сухаревской

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, как полагают правоохранительные органы, ранил другого человека из травматического оружия на Малой Сухаревской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД в воскресенье.

"Мужчина, подозреваемый в нанесении другому мужчине ранения, предположительно, из травматического оружия, задержан", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, пострадавшим является сотрудник заведения общепита, а подозреваемый — посетитель этого заведения. Полиция также разыскивает третьего предполагаемого участника инцидента.