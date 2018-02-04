В 245 населенных пунктах Подмосковья нарушено электроснабжение

15:0504.02.2018
(обновлено: 15:09 04.02.2018)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 245 населенных пунктах Московской области, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.
"По состоянию на 12:00 4 февраля частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности. При этом высоковольтная сеть в Подмосковье работает без сбоев", — сказал Пестов, которого цитирует пресс-служба.
По данным пресс-службы, отключения затронули 14 муниципалитетов в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах, в которых зимой практически никто не проживает.
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.