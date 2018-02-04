В 245 населенных пунктах Подмосковья нарушено электроснабжение

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нарушения электроснабжения зафиксированы в 245 населенных пунктах Московской области, сообщила пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 12:00 4 февраля частично нарушено энергоснабжение 245 небольших населенных пунктов в сельской местности. При этом высоковольтная сеть в Подмосковье работает без сбоев", — сказал Пестов, которого цитирует пресс-служба.

По данным пресс-службы, отключения затронули 14 муниципалитетов в частном секторе, в отдаленных сельских населенных пунктах и садовых некоммерческих товариществах, в которых зимой практически никто не проживает.