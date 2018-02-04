В ДТП под Белгородом погибли три человека

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Кроссовер и минивэн столкнулись в воскресенье в Белгородском районе на автодороге М-2 "Крым", три пассажира скончались на месте ДТП, еще шесть человек госпитализированы, сообщается на официальном сайте управления МВД России по Белгородской области.

"В результате ДТП три пассажира автомобиля Opel Vivaro — 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 38 лет — от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель и пять пассажиров данного автомобиля — мужчины в возрасте от 32 лет до 41 года — госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным полицейских, ДТП произошло 4 февраля около четырех часов утра на 665-м километре федеральной автодороги М-2 "Крым". По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Vivaro.

Водителю Porsche Cayenne оказана медицинская помощь, отмечается в сообщении. Мужчина задержан, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".