Движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за дерева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Движение по ряду трамвайных маршрутов на севере Москвы приостановлено из-за дерева, опустившегося на контактную сеть, сообщила пресс-служба Московского транспорта.

"В 1-м Новоподмосковном переулке из-за опустившегося на контактную сеть дерева приостановлено движение трамваев № 23, 30, 31. Аварийные службы принимают необходимые меры для восстановления движения", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение на 4 февраля в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве.