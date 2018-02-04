Деревья повредили машины москвичей, упав под тяжестью льда и снега

Мужчина с ребенком во время снегопада на Красной площади в Москве. 4 февраля 2018

Мужчина с ребенком во время снегопада на Красной площади в Москве. 4 февраля 2018

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Факты повреждения личного транспорта зафиксированы в Москве в результате падения на них обледеневших деревьев из-за снегопада, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье.

"В прошедшие сутки есть факты, когда деревья обледеневшие падали — падали на машины и машины получали повреждения", — сказал он.

Бирюков добавил, что власти столицы просят "москвичей быть внимательными в эту погоду и не ставить машины около деревьев".

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что в субботу в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.