Число пострадавших из-за погоды в Москве увеличилось до пяти

Прохожие на улице Крупской во время снегопада в Москве. Архивное фото

Прохожие на улице Крупской во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об увеличении числа пострадавших от разгула стихии в Москве увеличилось до пяти человек.

Ранее Собянин сообщил, что один человек погиб в субботу из-за падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве, еще двое получили травмы.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", — написал мэр в Twitter.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве на 4 февраля.