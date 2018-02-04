На Кубани произошло ДТП с двумя газелями, погиб человек

КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости. ДТП с участием иномарки и двух газелей в Динском районе Кубани унесло жизнь одного человека, еще четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла в воскресенье около 7.15 мск.

По предварительным данным ведомства, водитель BMW выехал на встречную полосу и боком столкнулся с "Газелью", которая ехала во встречном направлении. От удара "Газель" поменяла траекторию движения и съехала в кювет, BMW отбросило на другой грузовой автомобиль "Газель".

"В результате ДТП на месте от полученных травм скончалась женщина-пассажирка первого автомобиля "Газель". Пассажир автомобиля BMW госпитализирован в ЦРБ, также в ДТП получили травмы три человека из пассажирской "Газели", им назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, по факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.