В трех областях более 14 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 14 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды во Владимирской, Московской и Тульской областях, сообщается на сайте Минэнерго.
Отмечается, что в результате массовых аварийных отключений во Владимирской области с 6.30 без электричества остались 4,5 тысячи человек, в Московской области с 01.00 — около 5,2 тысяч человек, в Рязанской области с 06.30 — около 5 тысяч человек.
Ситуация находится на особом контроле министерства до полного завершения аварийно-восстановительных работ, добавляется в сообщении.