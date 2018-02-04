В трех областях более 14 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 14 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды во Владимирской, Московской и Тульской областях, сообщается на сайте Минэнерго.

"Четвертого февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трех субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате массовых аварийных отключений во Владимирской области с 6.30 без электричества остались 4,5 тысячи человек, в Московской области с 01.00 — около 5,2 тысяч человек, в Рязанской области с 06.30 — около 5 тысяч человек.

Ситуация находится на особом контроле министерства до полного завершения аварийно-восстановительных работ, добавляется в сообщении.