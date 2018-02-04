Движение поездов на голубой ветке московского метро восстановлено

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Движение поездов от станции "Пионерской" до "Кунцевской" на Филёвской линии московского метро восстановлено после падения дерева, сообщил Московский метрополитен.

Ранее сообщалось, что упавшее дерево "отрезало" конечную станцию Филёвской линии "Кунцевскую".

"Движение от "Пионерской" до "Кунцевской" оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график", — сообщила подземка в своем аккаунте в Twitter.