Движение поездов на голубой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Движение поездов от станции "Пионерской" до "Кунцевской" на Филёвской линии московского метро восстановлено после падения дерева, сообщил Московский метрополитен.
"Движение от "Пионерской" до "Кунцевской" оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график", — сообщила подземка в своем аккаунте в Twitter.
8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55— Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.