На участке Горьковского направления приостановили движение поездов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поезда не ходят на участке Реутов — Балашиха Горьковского направления железной дороги из-за опасно нависших над путями деревьев, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что на перегоне было приостановлено движение. На место отправлены бригады железнодорожников, чтобы убрать деревья и открыть движение. Железнодорожники прикладывают усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы.
В результате поезд №6701 прибыл в конечный пункт с отставанием от графика на 35 минут, три пары поездов были отменены, добавляется в сообщении.