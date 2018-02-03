В Мосгортрансе опровергли падение дерева на трамвай

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мосгортранс опроверг падение дерева на трамвай на востоке Москвы: дерево упало на контактную сеть, движение трамваев на участке приостановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости о падении дерева на трамвай под тяжестью снега на пересечении Измайловского шоссе с Главной аллеей.

"На пересечении Измайловского проспекта с Главной аллеей на контактную сеть опустилось дерево. Движение трамваев на этом участке приостановлено. На месте работают аварийные службы. Трамваи №11 и 34 временно следуют до станции метро "Семеновская". На участке от 16-й Парковой улицы до метро "Семеновская" по линиям трамвая работают автобусы", — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу написал в своем микроблоге в Twitter, что из-за обледенения в столице упали уже 7 деревьев.