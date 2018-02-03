Танкер заправил обесточенное судно из КНДР, стоящее у Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Танкер с топливом заправил стоящее у Владивостока судно из КНДР, которое ранее было обесточено, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

Ранее директор "ИнвестСтройТреста" Владимир Баранов рассказал РИА Новости, что теплоход Man Gyong Bong находится в водах уже три дня, около полутора суток оно обесточено. По словам директора, теплоходу с экипажем из 30 человек не дают пришвартоваться. Хмель ранее говорил РИА Новости, что пограничники и таможенники оформили приход судна.

"Танкер сам пробиться к судну через лед не смог. Вызвали буксир, он подошел, но сломался. Пришлось ждать другой буксир. Сейчас бункеровка судна закончена", — рассказал агентству Хмель.

По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.

Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.