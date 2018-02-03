Танкер заправил обесточенное судно из КНДР, стоящее у Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости, Светлана Задёра. Танкер с топливом заправил стоящее у Владивостока судно из КНДР, которое ранее было обесточено, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора компании-перевозчика "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.
"Танкер сам пробиться к судну через лед не смог. Вызвали буксир, он подошел, но сломался. Пришлось ждать другой буксир. Сейчас бункеровка судна закончена", — рассказал агентству Хмель.
По словам Баранова, судно возит в КНДР муку, соевое масло, рис, пшеницу.
Ранее перевозчик уже доставлял в КНДР гуманитарные грузы, в основном это были мука и рис. Также "ИнвестСтройТрест" занимался перевозкой пассажиров на маршруте Владивосток — Раджин. В августе запущенные в мае паромные рейсы между КНДР и Владивостоком были приостановлены. В середине октября морское грузовое сообщение между портами на теплоходе компании возобновилось.