В Ростовской области грузовик врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Грузовик врезался в машины ГИБДД, МЧС и скорой помощи, которые приехали на место другого ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"В 11.45 мск на этом же участке автодороги водитель, управляя грузовиком "Шахман", по предварительным данным, не справился с управлением и допустил наезд на автомобили специальных служб ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи, работающих на месте ДТП, а также на двигающийся в попутном направлении грузовик", — сказал собеседник агентства.
В результате двух происшествие никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.