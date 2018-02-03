В Подмосковье просят лишить прав опекунства пару, избившую ребенка

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова будет ходатайствовать о лишении приемных родителей опекунства над вторым ребенком после попадания мальчика из этой семьи в больницу в тяжелом состоянии, но решение остается за властями Москвы, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

Ранее в СК РФ сообщили, что следователи в Московской области задержали опекунов трехлетнего мальчика, подозреваемых в покушении на его убийство. Ребенок остается в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы. Второй ребенок, над которым также была оформлена опека, изъят из семьи, отметили в СК.

"В момент происшествия опекуны, жители Москвы, находились на даче в Апрелевке с еще двумя подопечными 2015 и 2016 года рождения. Полномочия по решению судьбы второго опекаемого малыша находятся у органов опеки Москвы. Мы будем ходатайствовать о прекращении над ним опеки этих людей, чтобы обеспечить ему безопасность. Но расследование обстоятельств и принятие решений остается за московскими органами", — сказала Мишонова.

По данным омбудсмена, 2 февраля в 13.00 в Апрелевскую больницу Наро-Фоминского района поступил трехлетний малыш, при осмотре врачи зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, кому неясной этимологии. В 19.30 пострадавшего доставили в московскую клинику, где диагностировали синдром жестокого обращения с ребенком, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени.