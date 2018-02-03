В нескольких районах Петербурга произошел блэкаут

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Несколько районов Санкт-Петербурга остались без электричества, сообщила РИА Новости представитель Ленэнерго.

Энергетики занимаются восстановлением энергоснабжения по резервным схемам, добавила она. На месте работают 22 аварийные бригады, полностью задействованы резервные дизель-генераторные установки.

Сами петербуржцы сообщают в соцсетях, что свет погас в Василеостровском, Кировском, Московском и Адмиралтейском районах. На улицах не работают светофоры и не ходят троллейбусы и трамваи.

По данным МЧС, без света остались 109,6 тысячи человек. Причиной аварии стало короткое замыкание на Первомайской ТЭЦ-14, находящейся в ведении ПАО "ТГК-1", после чего отключились генераторы на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская".

Позже представитель Ленэнерго сообщила, что электроснабжение полностью восстановили. Аварийные работы продолжаются.