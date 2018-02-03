МЧС рассказало о поисках пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Свыше 97 тысяч квадратных километров акватории обследовано с начала поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", в субботу работы в районе продолжены, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Ранее активная фаза поисков была остановлена, но МЧС приняло решение продолжить искать судно с помощью авиации.

"С нарастающим итогом было обследовано авиацией МЧС России – 74 245 квадратных километров, судами 22943 – квадратных километров", — говорится в сообщении.

В субботу утром на поиски вновь вылетели два самолета МЧС Бе-200, также "Восток" ищут мимо проходящие суда.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту находились 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Позже были найдены два плота, людей на них не оказалось.