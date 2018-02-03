В Москве вмерзшая в лед пруда "граната" оказалась безопасным сувениром

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вмерзшая в лед Новоясеневского пруда на юге Москвы "граната" оказалась безопасным сувениром, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее другой источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что на Новоясеневском пруду в лед вмерзла граната Ф1.

"Вмерзшая в лед Новоясеневского пруда "граната" оказалась безопасным сувениром", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве, в свою очередь, подтвердили РИА Новости, что бесхозный предмет, вмерзший в лед Новоясеневского пруда, не представляет общественной опасности и является сувенирной продукцией.