В Подольске на складе с полиэтиленом ликвидировали открытое горение

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Открытое горение в здании с пластиковой продукцией в промышленной зоне Подольска в Московской области ликвидировано, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Вечером в пятницу начался пожар на одноэтажном складе с полиэтиленом на площади 500 квадратных метров в Подольске на улице Плещеевская. По предварительным данным МЧС, пострадавших нет. Здание горящего склада размером 40 на 60 метров построено из сэндвич-панелей.

"В 21.26 объявлена ликвидация открытого горения, продолжается проливка сгоревших конструкций", — сказал собеседник агентства.