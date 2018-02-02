На востоке Москвы мужчина получил огнестрельное ранение

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мужчина получил, по предварительным данным, огнестрельное ранение в ногу на рынке на Монтажной улице на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Мужчина на рынке на Монтажной улице получил огнестрельное ранение в ногу", — сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве РИА Новости подтвердили, что сотрудники полиции выехали на место происшествия на рынке на Монтажной улице, где по данным столичной полиции, мужчина был ранен в ногу. Характер полученного ранения в полиции не уточнили.