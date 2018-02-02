Решение за приставами: суд разрешил журналисту Нурматову уехать из России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Журналист "Новой газеты" Худоберди Нурматов (псевдоним — Али Феруз) отказался от идеи получить убежище в России и Мосгорсуд разрешил ему выехать в другую страну — его готовы принять в Германии.

Однако сможет ли он уехать, зависит от службы судебных приставов, ведь суд изменил только одно решение. Второе — о принудительной высылке в Узбекистан — все еще не пересмотрено.

Разница в стране назначения для него принципиальна — в Узбекистане он опасается преследований из-за претензий со стороны спецслужб и нетрадиционной сексуальной ориентации. Он долго пытался получить временное убежище в России, где жил без документов, но ему отказали. Служба судебных приставов может принять решение об исполнении первого решения без учета второго.

Судебные решения

Всего в отношении Нурматова Басманным судом Москвы было вынесено два решения — его признали виновным в нарушении режима пребывания в стране и в незаконном осуществлении трудовой деятельности в России. По каждому из решений его оштрафовали и назначили наказание в виде принудительного выдворения в Узбекистан.

Защита обратилась в Европейский суд по правам человека, который применил правило 39, запретив его выдачу в Узбекистан. В итоге решение о выдворении было приостановлено до вынесения Страсбургским судом решения по существу.

Но защита параллельно продолжила добиваться справедливости в российских судах и обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд РФ. Судья ВС РФ, рассмотрев доводы адвокатов, обязал Мосгорсуд пересмотреть одно из решений. Он указал, что помимо принудительного выдворения в Узбекистан есть возможность позволить Нурматову самостоятельно выехать из России в любую другую страну, тем более Германия согласилась принять его.

Мосгорсуд внял доводам вышестоящей инстанции, но не стал освобождать журналиста из центра временного содержания.

"Содержать Нурматова ХТ в ЦВСИГ ГУ МВД России по Москве, что не ограничивает его право на основании письменного ходатайства и при предоставлении копий проездных документов покинуть территорию РФ путем выезда в третью страну по его желанию", — огласила решение судья Юлия Притула.

Заседание суда

Нурматов ранее добивался предоставление ему временного убежища в России, здесь у него живут близкие родственники. МВД отказалось предоставлять этот статус, суд признал данное решение законным.

На заседании в Мосгорсуде Нурматов заявил, что отказался от этой идеи.

"Я не хочу получать убежище и легализовываться в России. Я прошу суд дать мне возможность уехать из страны", — обратился он к судье.

По его словам, у него есть проездной документ от Международного Красного креста и виза.

Его адвокат Даниил Хаймович добавил, что Нурматова готовы принять в Германии. "Он купил билеты, у него есть все документы для этого", — отметил адвокат.

Однако позднее он заявил РИА Новости, что его подзащитный не может уехать из России, пока суд не рассмотрит другое дело в его отношении.

Комментарии

"Али Феруз не может покинуть Россию. Есть два решения о его выдворении: по одному из них (решение апелляции) принято сегодня, второе дело, о его трудовой деятельности, пока в Басманном суде, и либо по нему будет дано разъяснение из первого, либо суд примет отдельное решение", — сказал адвокат.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, приветствовали решение Мосгорсуда.

Адвокат Александр Карабанов назвал его правильным примером, беспрецедентным в хорошем смысле. "Это решение абсолютно беспрецедентно, в хорошем смысле слова. Наши суды опирались на решение ЕСПЧ. Я считаю это правильным прецедентом для правосудия", — сказал Карабанов РИА Новости.

Назвали его гуманным и в Союзе журналистов России.

"Ситуация с выдворением Худоберди Нурматова (Али Феруза) из России, действительно, непростая и неоднозначная. При этом, по нашему мнению, в данном случае такое решение можно расценить как проявление гуманности по отношению к журналисту", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Председатель президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов также приветствует решение суда. "Мы этого добивались, и, слава богу, не только мы, а очень многие представители общественности добивались, и в конце концов, слава богу, что добились. Можно только приветствовать такое решение", — сказал Федотов журналистам после спецзаседания СПЧ.

Материалы дела

Изначально речь шла о принудительном выдворении Нурматова, незаконно находившегося в России, в Узбекистан, однако в "Новой газете" опасались, что власти этой республики начнут преследовать журналиста.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без документов, удостоверяющих личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного за вербовку в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (запрещена в России).

В "Новой газете" отказывались верить, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой не выдворять Нурматова из страны, отметив, что родственники журналиста живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

* Запрещенная в России террористическая организация