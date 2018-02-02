Суд отклонил иск "Мосгортранса" к ВГТРК из-за сюжета о девушке-инвалиде

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, который отклонил иск "Мосгортранса" к ВГТРК о защите деловой репутации, поданный в связи с сюжетом о том, как контролер высадил из трамвая девушку-инвалида, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части постановления суда.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу транспортной компании на принятое в ноябре решение арбитражного суда Москвы.

Канал "Россия-1" в ноябре 2016 года рассказал, как контролеры вывели из трамвая 16-летнюю девушку-инвалида и отобрали у нее социальную карту, поскольку у девушки не оказалось с собой паспорта или инвалидного удостоверения, которые по закону должны предъявляться вместе с социальной картой.

Девушка пыталась объяснить, что денег у нее нет, а до дома еще ехать на метро и автобусе, но проездной у нее все равно забрали и из трамвая высадили. Она осталась без денег на морозе в незнакомом районе, отмечалось в телесюжете. "Мосгортранс" потребовал от ВГТРК удалить сюжет с сайта и опровергнуть ряд утверждений. Ответчиками в иске были указаны также сама девушка-инвалид и ее мама, чьи высказывания приводились в сюжете.

Арбитраж Москвы полностью отклонил иск. Суд признал соответствующими действительности утверждения, что "девушку-инвалида выгнали из трамвая и отобрали социальную карту", что она "не единственная, у кого на этом маршруте отняли льготный проездной" и некоторые другие. Они подтверждаются, в частности, постановлением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, выяснил арбитраж.

Как установил суд, девушка действительно не могла продолжить путь домой, пока через час за ней не приехала мама. Судя по справке Гидрометцентра, в день ЧП температура воздуха была "около нуля градусов при непрерывном снеге и высокой влажности".

Суд отдельно указал, что "спорный видеосюжет не имеет своей целью опорочить ГУП "Мосгортранс" или его работников", поскольку в нем подчеркивается "несовершенство нормативного регулирования" в области проездных билетов. Инвалидам, ветеранам и многодетным приходится постоянно возить с собой как минимум два документа, которые ранее уже предъявлялись ими при оформлении льготного проездного билета, констатировал суд.