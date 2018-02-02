Мосгорсуд проверит законность ареста экс-директора фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Мосгорсуд 5 февраля проверит законность ареста экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова по обвинению в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор состоится 5 февраля в 10:20", — сказали в суде.

По решению Пресненского суда Москвы Аверьянов заключен под стражу до 27 февраля.

По информации следствия, бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.