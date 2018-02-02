Главного архитектора Махачкалы задержали после допроса

МОСКВА/МАХАЧКАЛА, 2 фев — РИА Новости. Следователи после допроса задержали главного архитектора Махачкалы Магомеда-Расула Гитинова в качестве подозреваемого по делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажки, сообщает в пятницу Следственный комитет России.

"Следователи СК России по Республике Дагестан после допроса задержали на 48 часов и поместили в изолятор временного содержания главного архитектора города Махачкалы Магомедрасула Гитинова, который подозревается в превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков сообщил РИА Новости, что решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Гитинова.

По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов, выходя за пределы своих полномочий, составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, на котором должны были построить 12-этажный жилой дом. В зону застройки частично попал земельный участок, принадлежащий жителю Махачкалы. В феврале 2017 года по его иску было принято решение о сносе фундамента многоквартирного жилого дома, чем был причинен ущерб администрации города на сумму около 4 миллионов рублей.