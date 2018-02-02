В Кабардино-Балкарии борца с коррупцией заподозрили в получении взятки

НАЛЬЧИК, 2 фев – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) районного ОМВД, которого подозревают в получении взятки от фермера, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

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3.2% Запретом занимать руководящие должности

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23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По версии следствия, временно исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК МВД России "Урванский", встретившись с учредителем крестьянско-фермерского хозяйства, сообщил ей о проведении возглавляемым им подразделением проверки финансово-хозяйственной деятельности и необходимости представления бухгалтерских и учредительных документов указанного хозяйства. Через некоторое время подполковник снова инициировал встречу с потерпевшей, в ходе которой сообщил о наличии у нее больших проблем, связанных с деятельностью хозяйства.

Как считает следствие, полицейский выдвинул женщине требование о передачи ему взятки в размере трех миллионов рублей за прекращение проверки. Согласившись с требованиями, она передала ему часть требуемой взятки в размере двух миллионов рублей.

"Получив часть суммы, подозреваемый выдвинул условие о скорейшей передаче ему оставшейся суммы. Подвергавшаяся постоянному давлению женщина, обратилась с заявлением в УФСБ России по КБР. При получении части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей подозреваемый был задержан", — отмечает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за совершение бездействия, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, добавили в СК.

"Следствием инициирована процедура избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — уточняет ведомство.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка. "В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", — пояснили в МВД.