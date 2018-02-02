В Подмосковье возбудили дело после изнасилования девочки отчимом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следователи в подмосковном Орехово-Зуево возбудили уголовное дело по факту изнасилования малолетней девочки отчимом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного статьей "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с осени 2014 по январь 2018 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. О произошедшем стало известно матери девочки, и она обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время подозреваемый задержан. Отмечается, что подозреваемый был неоднократно судим.

Добавляется, что проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.