В Подмосковье возбудили дело после изнасилования девочки отчимом

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Следователи в подмосковном Орехово-Зуево возбудили уголовное дело по факту изнасилования малолетней девочки отчимом, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, с осени 2014 по январь 2018 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней падчерицы. О произошедшем стало известно матери девочки, и она обратилась в правоохранительные органы.
Добавляется, что проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.