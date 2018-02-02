В Москве задержали мужчину, сломавшего камеру британскому журналисту

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который, по ее данным, сломал камеру британскому журналисту Грэму Филлипсу в ходе несанкционированной акции в Москве, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным полиции, журналист заявил, что 28 января в ходе конфликта с ним некий злоумышленник "повредил его видеокамеру, причинив ущерб в 27 тысячи рублей". Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, максимальная санкция этой статьи – пять лет заключения.

"Установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления", — заявили в пресс-службе. Подозреваемого доставили в отдел полиции для следственных действий.

Как ранее утверждал сам Филлипс, камеру ему сломал один из сторонников Алексея Навального, который участвовал в несогласованной акции.

В прошлое воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено.

По данным полиции, задержаны были 266 человек, сейчас все из них отпущены из отделов полиции. В отношении 175 задержанных составили административные протоколы.