В Петербурге правозащитник угрожал своей сотруднице расправой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Председатель общественной организации в Петербурге задержан за угрозы убить свою сотрудницу, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции Красногвардейского района задержали председателя общественной организации, угрожавшего убийством своей сотруднице", — говорится в сообщении.

По данным МВД, 31 января в полицию Красногвардейского района обратилась 32-летняя сотрудница общественной организации.

"Гражданка сообщила, что в среду утром на рабочем месте, в кабинете бизнес-центра, расположенного на улице Стахановцев, её руководитель без объяснения причин произвёл выстрел из предмета, похожего на пистолет, в её сторону. А затем, держа в одной руке пистолет, а в другой нож, стал приближаться к ней и угрожать физической расправой", — информируют правоохранители.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего ранее судимого мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "угроза убийством".

Полиция не называет имя задержанного и организацию, председателем которой он является. По данным местного издания "Фонтанка", задержанный, Сергей Егоров, является главой фонда "Священная лига святого Георгия". Как говорится на сайте организации, фонд создан для поддержания проектов, направленных на просветительские цели, восстановления в России традиционных исторических православных корней государственного строительства и общественных норм нравственности. Комментарием представителей этой организации РИА Новости не располагает.