В Приангарье двухлетнюю девочку изъяли из семьи, живущей в землянке

ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. Двухлетнего ребенка правоохранители Иркутской области изъяли из семьи, проживающей в землянке возле теплотрассы, сообщает СУСК РФ региона.

Сообщение о том, что во временном жилище возле теплотрассы микрорайона Юго-Восточный города Ангарска находятся 22-летняя женщина со своим сожителем и малолетним ребенком, поступило в полицию 29 января.

"В Ангарске следователями начата проверка по факту проживания семьи с малолетним ребенком в землянке у теплотрассы", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "двухлетняя девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение". Заболеваний либо патологий у нее не обнаружено.

В отношении 22-летней матери составлен административный протокол. Ведется доследственная проверка.