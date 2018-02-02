В Петербурге у торговцев оружием изъяли компоненты бомб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев – РИА Новости. Спецслужбы разоблачили в Петербурге группу торговцев оружием, у которой изъяли компоненты взрывных устройств, боеприпасы и "стволы", сообщает в пятницу региональное управление ФСБ.

"Пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия… (В ходе обысков дома у фигурантов) изъято огнестрельное оружие, его основные части, приборы бесшумной стрельбы, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также компоненты взрывных устройств", — сказано в релизе.

Члены группы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Другие детали пока не приводятся.