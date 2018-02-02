В Братске автобус врезался в остановку

ИРКУТСК, 2 фев – РИА Новости. В Братске автобус въехал в остановку, от удара обломками конструкции пострадала женщина, она госпитализирована, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По данным ведомства, 49-летний водитель автобуса марки "ПАЗ", заезжая на автостанцию, не справился с управлением и наехал на металлическую конструкцию остановки.

"От удара конструкция деформировалась, одна из ее частей ударила женщину. В результате аварии 34-летняя братчанка госпитализирована с сотрясением головного мозга", — сообщает ГУМВД региона.

В сообщении отмечается, что никто из пассажиров автобуса не пострадал.